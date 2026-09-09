Investito da un’auto mentre attraversa la strada: addio all’ex sindacalista Mario Clerici.

Drammatico incidente: investito da un’auto

Un incidente che ha avuto un tragico epilogo quello che ha visto coinvolto l’ex sindacalista Mario Clerici, 81 anni. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato ieri sera (martedì 8 settembre 2026) in codice rosso a Gussago, in via Alcide de Gasperi 67/b. Clerici è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada: ad intervenire prontamente sul posto due automediche, un’ambulanza e l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

Numerosi i messaggi di cordoglio

La notizia della dipartita si è ben presto diffusa tra coloro (numerosi) che conoscevano Clerici il quale, per anni, è stato sindacalista della Cisl di Brescia, numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti una volta appresa la triste notizia. Tra questi quello del senatore Alfredo Bazoli:

“Sono in aereo, mi sto imbarcando per Roma, pronto a discutere e votare la legge elettorale. E mi arriva una notizia, che mi lascia senza fiato. La morte improvvisa di Mario Clerici, investito da un’auto a Gussago. Sindacalista della Cisl, attivista del Pd, una figura stranota, apprezzata, per il suo impegno, per le sue qualità umane. E a me particolarmente legata e cara. Era lui, si vede ancora nelle fotografie sbiadite in bianco e nero, colui che soccorse per primo mia madre quella mattina del 28 maggio 1974 in Piazza Loggia, che ne raccolse gli ultimi respiri mentre invocava l’arrivo dei medici e dell’ambulanza. La sua morte così improvvisa e inaspettata mi lascia una sensazione di vuoto e una enorme amarezza. Un abbraccio particolare e affettuoso a Maria, che spero sia forte in questo momento terribile. Ti sia lieve la terra, carissimo Mario”.

Il presidente della Provincia di Brescia

“La Provincia di Brescia esprime cordoglio per la scomparsa di Mario Clerici, deceduto a seguito dell’investimento avvenuto ieri sera a Gussago. Il Presidente della Provincia, Emanuele Moraschini, manifesta vicinanza ai familiari in un momento di particolare dolore. Clerici ha svolto per molti anni attività sindacale e politica nel territorio bresciano, contribuendo alla vita sociale e civile della comunità. La Provincia di Brescia ne riconosce l’impegno pubblico e il senso di responsabilità con cui ha interpretato il proprio ruolo. Il Presidente si unisce al cordoglio della comunità locale”.

La Cisl Brescia

A dare la notizia con profondo dolore è stato il segretario provinciale dell’organizzazione sindacale in un post che ha raggiunto operatori, delegati e dirigenti della CISL di ieri e di oggi.

La sua storia

“Arrivato alla Cisl per un’esperienza di qualche mese, ci rimane per più di quarant’anni. Nato a Brescia nel 1945, forma­tosi al sociale nelle Acli degli anni Settanta, in un periodo carico di novità, di difficoltà e di speranze, nel sindacato si occupò ini­zialmente dei lavoratori del settore socio sanitario, ai quali si aggiunsero poi quelli del pubblico impiego. Della Fisos di Brescia è stato segretario generale dal 1984 al 1996. Ha fatto poi un’e­sperienza di segretario regionale della categoria, mentre a Bre­scia è stato anche componente della Segreteria dell’Unione.In pensione alla fine degli anni Novanta, è stato eletto segretario ge­nerale dei Pensionati CISL Brescia, incarico che ha lasciato nel 2007 per entrare nel­la segreteria regionale FNP dove ha lavorato fino all’aprile del 2015. Conclusa l’esperienza sindacale si era impegnato politicamente per il suo paese. Mario Clerici era marito di Maria Serina, nel 1995 eletta alla guida dell’Amministrazione comunale di Gussago”.

Pd Gussago