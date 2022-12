Investito all'alba sulla 45bis, 22enne grave in ospedale

Investito all'alba a Mazzano, l'autista è risultata positiva all'alcoltest.

Investito all'alba sulla 45bis

Ancora non si sa cosa il giovane di 22 anni stesse facendo o dove stesse andando alle 6 del mattino a piedi lungo la SS45bis all'altezza del Bricoman a poca distanza dallo svincolo di Mazzano. Ad oggi però emerge una novità: l'autista è però risultata positiva all'alcoltest. Il giovane è stato ricoverato in Traumatologia al Civile in condizioni gravi ma non disperate. Stando alle prime ricostruzioni sembra essere escluso che il giovane si trovasse sul ciglio della strada a seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima o per un guasto al motore o al mezzo sul quale viaggiava. Sembrerebbe che il giovane fosse sceso da un'altra auto sulla quale viaggiava come passeggero.

In attesa di ulteriori accertamenti

Dalle prime informazioni la donna al volante è stata sottoposta ad accertamenti ed è risultata positiva all'alcoltest, anche il 22enne appena le sue condizioni cliniche lo permetteranno verrà sottoposto all'alcoltest e ad ulteriori accertamenti. Il tutto per capire le motivazioni del sinistro che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi.