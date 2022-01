Investiti mentre attraversano la strada: soccorsi due pedoni

Tra Rovato ed Erbusco

L'incidente è avvenuto nei pressi della rotonda Bonomelli, sull'attraversamento pedonale prima del ponte dell'autostrada.

Sono stati investiti mentre stavano attraversando la strada, nei pressi della rotonda Bonomelli, tra Rovato ed Erbusco. Fortunatamente non sono gravi le condizioni dei due pedoni urtati da un'auto nel tardo pomeriggio di domenica 23 gennaio, intorno alle 18.

Investiti mentre attraversano la strada

La chiamata al 112 è scattata alle 18.07. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del gruppo Volontari Ambulanza di Adro, oltre ai carabinieri per i necessari rilievi e per la temporanea chiusura del traffico nel tratto di via Franciacorta compreso tra la rotatoria piscine di Rovato e la Bonomelli (in direzione Bonomelli). Fortunatamente le condizioni dei feriti non sono gravi e l'intervento si è concluso in codice verde. Alla guida della vettura una donna, rimasta illesa seppur sotto shock.