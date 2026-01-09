Dei due investiti, uno ha riportato la frattura del femore per la quale dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni, mentre l’altro non ha riportato lesioni

Investiti da un’auto pirata: denunciato a piede libero un 62enne.

Denunciato a piede libero

É stato denunciato a piede libero martedì 6 gennaio 2026 dai carabinieri della Compagnia di Verolanuova un 62enne italiano ritenuto il presunto responsabile dei reati di lesioni stradali ed omissione di soccorso. Le indagini hanno preso il via nella serata di lunedì 5 gennaio 2026 quando due pedoni sono stati investiti da un’auto che viaggiava nel centro abitato ad alta velocità.

Dalle immagini della videosorveglianza

Di fondamentale importanza l’aiuto ricevuto dalla visione delle immagini delle telecamere della videosorveglianza che hanno permesso di rilevare la scena dell’investimento nel dettaglio. Purtroppo però la scarsa risoluzione della videoregistrazione, estrapolata dall’impianto di video-sorveglianza di un esercizio commerciale, anche a causa della velocità del veicolo in transito, non ha consentito inizialmente di accertare con esattezza il modello e la targa della vettura.

Grazie ad uno specchietto retrovisore e ad alcuni frammenti di un faro rinvenuti rimasti sull’asfalto a seguito dell’urto, i militari sono riusciti a restringere il campo ad alcuni modelli fino all’individuazione del soggetto in questione. Nell’abitazione di quest’ultimo è stato rinvenuto il mezzo ripreso dalle immagini che presentava danni compatibili con l’investimento.

Dei due investiti, uno ha riportato la frattura del femore per la quale dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni, mentre l’altro non ha riportato lesioni.