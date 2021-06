Associazioni di Protezione Civile attive nei fine settimana per garantire vigilanza. Il coordinamento sarà delle Polizie provinciali di Brescia e Bergamo.

Investiti 41mila euro per la sicurezza di bagnanti e turisti sul Sebino

E' stato presentato giovedì 10 al Lido Nettuno di Sarnico il protocollo operativo per le attività di

prevenzione sul Lago d'Iseo, in vista della stagione estiva ormai imminente.

Alla presenza dei referenti delle Polizie provinciali di Brescia e Bergamo, coordinatrici del progetto, sono stati illustrate le quattro convenzioni che garantiranno la presenza dei volontari sul territorio, in modo da garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

“Un accordo molto importante che anche quest'anno consentirà di vigilare al meglio sulle spiagge e nei lidi del Sebino – ha sottolineato Alessio Rinaldi, presidente dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro – Voglio ringraziare tutte le associazioni che daranno il loro supporto a questo progetto, oltre alle forze dell'ordine che come sempre saranno presenti sul lago".

I dettagli

Le associazioni garantiranno la loro presenza nei fine settimana, il sabato dalle 12.30 alle 19.30 e la domenica dalle 12.30 alle 20.

Sono 4 le convenzioni stipulate con le associazioni: coinvolte la Croce Rossa – OPSA di Bergamo, con la Guardia Costiera Ausiliaria del Sebino e per la prima volta con la Camunia Soccorso di Darfo Boario Terme.

Autorità di Bacino e Regione Lombardia hanno investito 41mila euro, che serviranno per coprire i costi assicurativi dei volontari, e le spese di manutenzione dei mezzi impiegati.

Catena di volontariato

Numerose le realtà coinvolte (sotto il coordinamento delle Polizie Provinciali) su tutto il territorio.

Per la provincia di Brescia:

Associazione VPC Gruppo Sommozzatori Capriolo

Gruppo Intercomunale del Sebino Bresciano

Associazione Gruppo Sub Montisola

Associazione Gruppo Soccorso Sebino di Pisogne

Associazione Gruppo Sommozzatori Iseo Onlus

Gruppo Comunale Palazzolo sull'Oglio

Provincia di Bergamo: