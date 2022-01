Bassa

La diciassettenne di Trenzano ha riportato gravi ferite

Perde il controllo dell'auto e investe una ragazza a Trenzano.

Incidente

Questa notte poco prima dell’una è scattato l’allarme in via Vittorio Emanuele a Trenzano. Stando alle prime ricostruzioni pare che un ventenne di Trenzano, a bordo di un'Opel Astra, abbia perso il controllo del mezzo ed abbia investito una ragazza di 17 anni che si trovava sul marciapiede all'esterno di un locale insieme ad un'amica. L'amica fortunatamente è rimasta illesa mentre la diciassettenne purtroppo è stata colpita violentemente agli arti inferiori ed è stata schiacciata contro un muro poco distante.

Soccorsi

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi e la giovane è stata trasportata in codice rosso al Civile di Brescia per essere operata d' urgenza. Il ventenne alla guida dell'auto è stato sottoposto agli esami di rito per verificare che non fosse sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. La sua auto è stata sequestrata. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi e per ricostruire l'accaduto, i carabinieri della stazione di Rudiano e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Chiari.