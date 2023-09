Investita sulle strisce: Letizia sta bene ed è tornata tra i banchi di scuola

Letizia, 12 anni, martedì è tornata a scuola. Ha riempito lo zaino con diario, astuccio e quaderni, pronta a iniziare la nuova avventura tra i banchi della terza media assieme ai compagni e alle amiche di sempre. Una storia come tante, se non fosse che la coccagliese l’estate l’ha passata facendo avanti indietro dall’ospedale, dove l’8 giugno era stata ricoverata dopo essere stata investita mentre festeggiava la fine delle lezioni.

Investita sulle strisce, Letizia ora sta bene

Oggi Letizia sta bene, anche se davanti ha un percorso ancora molto lungo prima di potersi lasciare davvero tutto alle spalle. «In realtà la prognosi è ancora riservata, a novembre dovrà sottoporsi ad altri esami, mentre solo il prossimo giugno potremmo sapere se potrà recuperare tutto al 100%: però oggi siamo contenti perché giorno dopo giorno è tornata ad essere la ragazzina ironica e solare che è sempre stata», ha raccontato mamma Cristina. La voce è rotta quando parla di quei terribili momenti: quando, in pochi istanti, un pomeriggio di svago si era trasformato in un incubo a occhi aperti e un’intera famiglia era piombata nella paura.

La paura, le cure e l'affetto di un intero paese

Era l’ultimo giorno di scuola. Letizia era stata investita fuori dal McDonald’s in via XXV Aprile, a Rovato, mentre attraversava sulle strisce per raggiungere delle persone, riportando un trauma cranico e diverse fratture: tutto sotto gli occhi delle amiche e della madre, che l’aveva accompagnata proprio per sentirsi più sicura. Di quei momenti la 12enne non ricorda nulla («ha un vuoto di almeno una settimana»), ma sono stampati, forse indelebili, nella mente di mamma Cristina.

«Loro volevano andare a piedi da Coccaglio, avevo insistito per accompagnarle proprio perché quella strada è molto trafficata - ha continuato - In un istante siamo stati catapultati in una dimensione assurda. Per fortuna in coda al McDonald’s c’era la dottoressa Miriam Mariano (coccagliese, è medico di base a Rovato, ndr) che ha capito la gravità della situazione, ha chiamato il 112 e prestato i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza. Probabilmente il suo intervento ha fatto la differenza e non possiamo che ringraziarla: nelle settimane successive è rimasta in contatto con noi per sapere come stava Letizia».

Uno dei tantissimi gesti di vicinanza che, in questi tre mesi, sono stati indirizzati alla famiglia che ha sperimentato il grande cuore della comunità. Amici, conoscenti, addirittura la scuola e gli insegnanti di un tempo: una pioggia di affetto e di calore inimmaginabile, che ha aiutato Letizia e i suoi genitori a superare i momenti più bui.

«Per 4 giorni è stata in rianimazione, in attesa che l’emorragia si riassorbisse, poi è stata trasferita in reparto e ci è rimasta tre settimane passando da tutte le aree dell’ospedale fino alle dimissioni: sono stati momenti difficili, senza nessuna certezza... - ha aggiunto - Ora ha ancora un lungo percorso da fare, ma fortunatamente è sempre stata positiva, era lei a dare il coraggio a noi: questa esperienza avrebbe potuto cambiarla, poteva essere arrabbiata o altro, e invece non ha mai perso il sorriso. Questo anche grazie a chi per tutta l’estate ci ha scritto, chiedendoci informazioni e se avevamo bisogno, mandando biglietti e palloncini».

Il ritorno a scuola... ma prima una bella festa!

Martedì Letizia ha ripreso la scuola, con qualche agevolazione momentanea in attesa (questa è la speranza e anche il nostro più sentito augurio) che si riprenda completamente. Un ritorno che anche lo staff di McDonald’s e il titolare Eugenio Fossati hanno voluto celebrare e per l’occasione, lo scorso venerdì, le hanno organizzato una festa a sorpresa, più che apprezzata dalla 12enne. «Oggi Letizia è venuta con la mamma e le sue quattro amiche del cuore: sta bene ed è stata davvero contenta - hanno commentato - Vederla felice lei e vedere sollevata la sua mamma dopo un’estate difficile e impegnativa, e stato per noi di McDonald’s una gioia immensa».

Emma Crescenti