Investita sulle strisce: 51enne in ospedale

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 20.15 di domenica 21 febbraio. Una donna è stata investita da un’auto in pieno centro a Rovato. Tempestivo l’intervento dei soccorsi e delle Forze dell’ordine.

Investita sulle strisce

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia stradale, intervenuti sul posto per i necessari rilievi. Da una primissima ricostruzione la donna, una 51enne, sarebbe stata urtata da una Fiat Punto in corso Bonomelli, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, a poca distanza dalla biblioteca. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso.

Non è grave

Sul posto sono sopraggiunte un’auto medica e un’ambulanza dei Volontari di Bornato. Fortunatamente le condizioni della donna si sono rivelate non gravi; è stata comunque trasportata in ambulanza all’ospedale di Chiari. Illeso il conducente della Fiat, che si è subito fermato a prestare soccorso. Nessuna ripercussione sul traffico.