Si chiama Gerolama Palmira Pontoglio l'82enne che oggi (lunedì 28 novembre 2022) ha perso la vita a Roccafranca, investita dal camioncino guidato da un'operatore ecologico.

Investita dal camioncino dei rifiuti, Ludriano piange Gerolama Palmira

Classe 1940, originaria di Rovato, Gerolama Palmira Pontoglio si era trasferita a Ludriano di Roccafranca nel 1957. Era conosciuta e benvoluta da tutta la frazione, che in questi momenti si è stretta a lutto per ricordare l'82enne. Per anni aveva lavorato nel settore tessile. Nubile, viveva a Ludriano in una corte insieme ai fratelli e ai nipoti.

L'incidente

L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 in via Carducci, a Ludriano, l'82enne stava percorrendo in bicicletta. L'operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti, nel fare la retromarcia, non ha notato la donna e l'ha travolta. Per lei non c'è stato niente da fare, nonostante i tentativi di rianimazione degli operatori del soccorso l'82enne si è spenta sull'asfalto. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Orzinuovi e la Polizia Locale di Roccafranca, è intervenuta anche la Polizia Stradale di Darfo e la Stradale di Chiari per i rilievi. Aperto come da prassi un fascicolo per omicidio stradale. Alla guida del camioncino dei rifiuti un ragazzo di 39 anni residente a Brescia, un operaio della Ecovos la ditta che ha in sub appalto il servizio di raccolta rifiuti sul territorio.

I due mezzi (il camioncino della nettezza urbana e la bicicletta della donna) sono stati sequestrati mentre il magistrato non ha disposto l'autopsia, la salma è stata restituita ai familiari in attesa della data dei funerali.