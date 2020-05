Investita da un Suv: gravissima una donna

La chiamata ai soccorsi è scattata nella tarda mattinata di mercoledì 27 maggio, in codice rosso. Una donna è stata investita da un’auto in via Schivardi a Brescia e le sue condizioni sono gravi.

Investita da un Suv

La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Brescia, intervenuti sul posto per i necessari rilievi. La donna, una 58enne, è stata tempestivamente soccorsa dai sanitari e trasportata in codice rosso all’Ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero gravi. Dalle prime informazioni risulterebbe residente in Franciacorta.