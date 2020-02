Investita da un mezzo, 62enne in ospedale SIRENE DI NOTTE

Investita da un mezzo a Capriano del Colle, 62enne finisce in ospedale: è solo uno gli interventi che hanno impegnato i soccorritori nel corso della nottata.

Investita da un mezzo a Capriano

E’ successo verso l’una e mezza. La donna stava percorrendo via Marina, quando è stata investita da un mezzo. Per fortuna le sue condizioni sono parse subito non gravi: soccorsa dall’ambulanza di Bagnolo è stata trasportata in codice verde all’ospedale Sant’Anna di Brescia. Sul posto anche le Forze dell’ordine per il rilievi del caso.

Gli altri interventi

Fra gli altri interventi della serata un’aggressione, avvenuta a Verolanuova in via San Rocco, a danno di un uomo di 53 anni, risolta con il trasporto in codice verde al nosocomio di Manerbio, e un caso di intossicazione etilica che ha visto protagonista un giovane di 23 anni a Lumezzane: chiamati con urgenza, i soccorritori hanno però stabilito le buone condizioni del ragazzo e lo hanno portato in ospedale.

