Investita da un furgone, arriva l’elisoccorso.
Investita da un furgone a Pompiano
Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato questo pomeriggio (mercoledì 1 luglio 2026) poco prima delle 17 in codice rosso in piazza Sant’Andrea a Pompiano. Dalle prime informazioni pare che una donna di 53 anni sia stata investita da un furgone.
Attivata la macchina dei soccorsi
Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Brescia.