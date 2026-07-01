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Investita da un furgone, arriva l’elisoccorso

L'allarme è scattato poco prima delle 17

Investita da un furgone, arriva l’elisoccorso

Pompiano · 01/07/2026 alle 18:02

Investita da un furgone, arriva l’elisoccorso.

Investita da un furgone a Pompiano

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato questo pomeriggio (mercoledì 1 luglio 2026) poco prima delle 17 in codice rosso in piazza Sant’Andrea a Pompiano. Dalle prime informazioni pare che una donna di 53 anni sia stata investita  da un furgone.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Brescia.

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