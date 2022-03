coccaglio

Sul posto la Locale per i rilievi e l'eliambulanza da Brescia

Investita da un camion, grave un'anziana: è successo poco fa a Coccaglio, in via Marconi.

Investita da un camion, grave un'anziana

Dalle prime informazioni sembra che una donna di 75 anni nel pomeriggio di oggi (giovedì 17 marzo) sia stata travolta da un camion mentre stava attraversando via Marconi in sella alla sua bici, in prossimità della rotonda che si collega con via Grandi. Le sue condizioni sembrano gravi, sul posto oltre all'ambulanza dei soccorritori di Rovato è arrivato anche l'elisoccorso da Brescia. Al momento l'anziana, residente a Coccaglio, sembrava cosciente. La missione è in corso, l'anziana ha ricevuto i primi trattamenti ed è stata messa in sicurezza per il trasporto in ambulanza.

La strada è stata completamente bloccata, il mezzo pesante è fermo in mezzo alla strada, sulle strisce pedonali.

La Polizia Locale del Monte Orfano, ai comandi di Luca Leone, è intervenuta per i rilievi. Sul posto anche i vigili del Fuoco di Chiari e il sindaco Alberto Facchetti.