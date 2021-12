Incidente

La donna stava passeggiando sul marciapiede quando il suo cane l'ha trascinata in mezzo alla strada.

Stava passeggiando sul marciapiede lungo via Franciacorta a Rovato, quando all'improvviso il suo cane l'ha trascinata in mezzo alla strada, proprio mentre sopraggiungeva un'auto. Nella mattinata di lunedì 6 dicembre una 57enne rovatese è stata investita da un'utilitaria. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso.

Investita a Rovato: una 57enne finisce in ospedale

L'allarme è scattato poco prima delle 11. Inizialmente le condizioni della 57enne investita sono apparse gravi, al punto che le ambulanze sono state allertate in codice rosso. L'emergenza, fortunatamente, è rientrata e la donna è stata trasportata in ospedale a Chiari in codice giallo. Sotto shock la conducente della vettura, che non ha potuto fare nulla per evitare l'incidente.

Sul posto la Polizia Locale

Sul posto, oltre ai sanitari, gli agenti della Polizia Locale di Rovato, che hanno effettuato i rilievi e accertato la dinamica del sinistro.