Investimento sul passaggio pedonale in via Brescia, ferito un uomo in bicicletta

Codice rosso a Chiari, in via Brescia. Un uomo sulla settantina è stato investito sulle strisce pedonali, davanti all’Italmark.

Investimento in via Brescia, ferito un uomo

La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso. Un uomo, sulla settantina, è stato investito in via Brescia, proprio nei pressi del passaggio pedonale. Sul posto si sono precipitati i soccorritori mentre poco dopo sono arrivate anche le Forze dell’ordine, i carabinieri per la precisione, per i rilievi.

L’anziano in bicicletta, è precipitato al suolo a seguito dello scontro con un’auto, una Ford blu che si è immediatamente fermata. Nonostante lo spavento inziale, fortunatamente il trasporto in ospedale, però, è avvenuto in codice giallo. Sul posto c’erano già anche alcuni parenti della vittima. E’ stato portato al vicino ospedale di Chiari.

Il traffico

Il traffico è rimasto bloccato fino all’arrivo delle Forze dell’ordine. Alle auto che arrivano dalla rotonda che collega con Coccaglio, si consiglia una strada alternativa. I carabinieri, comunque, stanno deviando le auto e monitorando la situazione. Invece, è possibile, l’accesso al centro in quanto l’altra carreggiata è libera.