Investimento studentessa a Capriolo, la ragazza stava attraversando la strada

Attimi di angoscia

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Darfo e l'ambulanza in codice rosso; pesanti le ripercussioni sul traffico.

Attimi di apprensione quelli vissuti a Capriolo questa mattina (lunedì 11 ottobre).

Cosa è accaduto e chi è coinvolto?

Una giovane (15 anni l'età riportata da Areu - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sarebbe stata investita mentre attraversava la strada, da un camion della Centrale del Latte. Sul posto polizia stradale di Darfo, l'ambulanza dei Volontari di Sarnico e l'automedica. Sull'asfalto risultano essere evidenti delle tracce di sangue, evidentemente a seguito del violento scontro. Sul posto anche la madre della ragazza visibilmente sotto shock che ha avuto un mancamento.

Dove è avvenuto il sinistro?

L'incidente è avvenuto sulla SS469 di Capriolo (via IV Novembre) prima della rotonda dell'hotel del Sole in direzione Paratico. Il traffico ne sta risentendo dato l'orario di punta. Il primo ad intervenire è stato un volontario dell'ambulanza che stava lavorando nei paraggi, ha sentito il boato ed è giunto sul posto per prestare i primi soccorsi.

Forti ripercussioni sul traffico

L'incidente sta avendo forti ripercussioni sul traffico in direzione Paratico lungo la SS469; strada molto trafficata in cui normalmente ci sono lunghe code; stamattina in direzione Capriolo - Paratico è tutto bloccato sia per chi proviene da Adro sia per chi proviene da Palazzolo o dal casello autostradale a partire dal cinema. La rotonda delle cinque vie è bloccata in direzione Capriolo centro- Paratico e su tutta la provinciale c'è una lunga colonna di auto ferme mentre invece in direzione opposta il traffico è scorrevole.

Seguono aggiornamenti