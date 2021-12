Investimento pedone a Rovato, traffico bloccato

su strada

Circolazione in tilt.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 7 dicembre) a Rovato.

Coinvolta una donna di 48 anni

Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice giallo pochi minuti prima delle 17 in via Silvio Bonomelli. Ancora non chiare le cause e i dettagli della dinamica. Ad essere coinvolta una donna di 48 anni che sarebbe stata investita.

Traffico in tilt

Al momento il traffico risulta essere paralizzato: si è infatti venuta a creare una colonna all'ingresso del comune. L'incidente, come scritto, è avvenuto in corso Bonomelli al civico 118 (davanti alla farmacia, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale) ma la principale via di ingresso al paese di Rovato (via Franciacorta) risulta essere bloccata dal traffico. La circolazione risulta essere ferma anche prossimità della rotatoria Bonomelli situata tra i comuni di Erbusco e Rovato.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gli opportuni rilievi del caso. Presente anche un'ambulanza. Il codice con il quale è stata classificata la missione risulta essere ancora giallo, pertanto si esclude che la donna investita possa essere in pericolo di vita.