E’ accaduto pochi minuti prima delle 16 in via Labirinto

Investimento ciclista grave una donna

Un tratto non nuovo a questo tipo di episodi quello che da Villaggio Sereno si immette in via Labirinto in direzione centro città. Questo pomeriggio l’ennesimo incidente. Mancavano pochi minuti alle 16 quando una donna a bordo della sua bicicletta, nella corsia ciclabile, è entrata in collisione con un furgone. La ciclista aveva da poco scavallato il cavalcavia sovrasta l’autostrada A4, lasciandosi la città alle spalle, procedendo a sud verso Fornaci/Flero. La dinamica è ancora da ricostruire ma il punto di scontro tra i due protagonisti di questo evento è stato nei pressi dell’immissione da quartiere Villaggio Sereno su via Labirinto.

La chiamata ai soccorsi è partita alle 15.54, dalla centrale operativa ha inviato sul posto in codice rosso l’ambulanza di Brescia Soccorso e il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere partito dalla vicina sede di Flero. Una volta stabilizzata sul posto la 67enne è stata trasferita in ospedale in codice giallo.

La ricostruzione della dinamica è ora al vaglio delle autorità. Sul posto anche la Polizia Locale e la Polstrada.

Gli abitanti

Gli abitanti che hanno sentito il rumore della frenata e poi visto la donna a terra hanno commentato “E’ un incrocio pericoloso per diversi aspetti, questi fatti non sono nuovi. C’è una pista ciclabile ma anche un’immissione dal quartiere con tanto di stop, ma non è abbastanza. E’ un punto pericoloso che va rivisto in termini di sicurezza”.