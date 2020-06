Investito ciclista: l’elisoccorso a Quinzano d’Oglio

E’ accaduto poco fa in viale Gandini

Investimento ciclista, elisoccorso a Quinzano d’Oglio

Incidente in viale Gandini a Quinzano d’Oglio. Erano circa le 16.30 quando un uomo di 58 anni a bordo della sua bicicletta, pare uscendo da uno stop, è entrato in collisione con un’automobile condotta da una giovane ragazza con a fianco il padre.

Alle 16.36 è arrivata la chiamata ai soccorsi e sul posto dalla centrale operativa dell’112 sono stati inviati il mezzo di soccorso avanzato di secondo livello, con a bordo il medico, da Orzinuovi, un’ambulanza del Gvvs di Verolanuova (Gruppo verolese volontari del soccorso) e l’elisoccorso della base hems di Brescia, tutti con attribuzione di intervento in codice rosso. Una volta sul posto rese le sue condizioni stabili è stato elitrasportato in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia, dove è atterrato poco fa. Sul posto per coordinare il traffico, eseguire i rilievi e stabilire la dinamica dell’evento i Carabinieri della stazione locale.