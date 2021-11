Investimento a Chiari, due studentesse coinvolte

Apprensione

Ad essere coinvolte due studentesse frequentanti la classe quinta indirizzo Socio Sanitario.

É scattato il codice rosso questa mattina (martedì 26 ottobre) pochi minuti prima delle 9 a Chiari in via Fratelli Sirani. L'investimento avvenuto nei pressi dell'Istituto Superiore Einaudi.

Manovra azzardata

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che all'origine dell'incidente ci sia una donna. Quest'ultima impegnata in una retromarcia per uscire dal parcheggio a poca distanza dall'istituto scolastico, avrebbe travolto due ragazzine frequentanti la classe quinta dell'indirizzo Socio Sanitario che si trovavano dietro la fermata dell'autobus davanti alla scuola.. Le due studentesse sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Chiari. Fortunatamente l'elisoccorso non è stato necessario. A giungere sul posto per accertarsi delle loro condizioni anche alcuni docenti e il vice preside.

Disagio momentaneo

Il traffico è stato momentaneamente rallentato per favorire le operazioni di soccorso. Sul posto sono inoltre giunte due ambulanze oltre all'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Fortunatamente, come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), la missione da codice rosso, una volta giunti i sanitari sul posto e valutata la situazione, è stata declassata a gialla il che evidenzia una non preoccupante condizione delle ragazze coinvolte.