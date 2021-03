Investì un settantenne e poi scappò: identificato e denunciato

Investì un settantenne e scappò senza prestare soccorso: pirata della strada rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale rovatese.

Investì un settantenne e scappò: identificato

A meno di un mese di distanza dall’incidente avvenuto il 26 febbraio in via Franciacorta, gli agenti hanno identificato l’uomo alla guida dell’utilitaria che ha travolto un anziano mentre attraversava sulle strisce pedonali. Si tratta di un 61enne palazzolese, che è stato rintracciato incrociando i video delle telecamere di lettura targhe con le informazioni raccolte sul posto dai testimoni, che avevano fornito il colore e il modello dell’auto. Anche senza il numero di targa, dunque, gli agenti sono riusciti a identificare il proprietario del veicolo il quale, convocato negli uffici del Comando di Polizia Locale e messo davanti all’evidenza delle contestazioni, ha ammesso le proprie responsabilità.

Denunciato per fuga e omissione di soccorso

L’uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso; eventuali provvedimenti sulla patente di guida saranno adottati dal prefetto. Il 70enne investito era stato trasportato in ospedale, rimediando una prognosi di venti giorni per le lesioni riportate a una gamba.