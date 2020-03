Investe un 39enne in bicicletta e scappa: indagini in corso a Comezzano

L’incidente è avvenuto alle 19.48 di ieri sera, martedì, in via Breda, nei campi che separano Comezzano da Corzano.

Investe un 39enne in bicicletta e scappa: indagini in corso

Stanno visionando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza delle aziende limitrofe al luogo dell’incidente e dei varchi dei paesi per risalire all’autista che ieri sera ha investito un 39enne di origini indiane che stava pedalando verso casa dopo essere uscito dalla stalla in cui lavora.

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 19.48 da via Breda e la missione dei soccorritori è partita in codice rosso. Sul posto si sono precipitati i volontari con l’ambulanza e un’auto medica. Allestata anche la Polstrada di Iseo, che si sta occuapando di risalire all’investitore attraverso i video. Stando alle prime indiscrezioni l’auto sarebbe una Ford.

Il 39enne era in sella alla sua bicicletta con il faro accesso e indosso il giubbino catarifrangente quando, lungo la strada che corre fra i campi, è stato travolto. A chiamare i soccorsi un secondo autista che lo ha visto in terra e si è fermato per aiutarlo. L’uomo è stato portato al Civile in codice giallo per le cure del caso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

