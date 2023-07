Intrappolata in una grotta: in una lettera la testimonianza della speleologa Ottavia Piana

Dopo l’incidente avvenuto domenica 2 luglio, quando era rimasta intrappolata nella grotta di Bueno Fonteno, a 150 metri di profondità e, soprattutto dopo il salvataggio avvenuto martedì 4 luglio, la Redazione aveva tentato di mettersi in contatto con la speleologa Ottavia Piana. La giovane, residente a Torbiato di Adro, come è peraltro assolutamente comprensibile vista l’esperienza vissuta, all’epoca non aveva rilasciato un’intervista. Adesso, però, a distanza di quasi un mese dall’incidente, ecco che possiamo sentire la sua voce. Questo grazie alla lettera pubblicata sulla pagina di Progetto Sebino, firmata da Ottavia. Un racconto semplice, schietto e per questo particolarmente toccante di ciò che è accaduto in quella che doveva essere un’esplorazione come tante, un’esperienza bella e memorabile, e che invece è destinata a rimanere impressa in modo indelebile nei ricordi per ben altri motivi.

Intrappolata nella grotta, in una lettera la testimonianza della speleologa Ottavia Piana

Il testo inizia con l’elenco dei partecipanti, ossia Nicola B. e Gianluca P . di Progetto Sebino (anche Speleo CAI Lovere) e, come esterni, e Alessandro M. e Ottavia P. (Speleo CAI Lovere).

“Risalita e disostruzione a Spalmer, ovvero quella volta in cui Ottavia si ruppe la gamba e l’intervento del CNSAS non fu un’esercitazione”, questo invece l’obiettivo della missiva.

“L’appuntamento alle 8.30 per quella che si prospetta una giornata tranquilla e dal risultato quasi assicurato, ricetta incredibile per le esplorazioni con Gianluca, infatti l’ho organizzata io. - si legge - Vogliamo andare a Spalmer, un paio di mesi prima ci sono stata con Corrado per una ricognizione: ho visto una risalita troppo invitante: 7-8 m di colata enorme con un cospicuo arrivo d’acqua; Gianluca invece è allettato dai racconti di Claudio, poco prima di scendere nel salone della risalita c’è una deviazione per una disostruzione semplice e molto promettente. La zona era stata vista con le esplorazioni dei primi anni, quando c’era in giro molto di comodo e allettante per cui è comprensibile che risalite e disostruzioni seppur semplici, siano rimaste ai posteri. Scendiamo mediamente carichi: Fonteno Beach, le Fate, Sempre Dritto, Sifonik e nel salone prima che restringa prendiamo la corda per Spalmer, un po’ di cunicolo fossile tutto sommato agevole e scendiamo in una forra dove si trova l’arrivo d’acqua; in due ore o poco più siamo in zona di lavoro. Gianluca quando vede la risalita quasi non vuole più disostruire, anche Alessandro apprezza che per una volta non siamo immersi nel fango e che il tratto da gattonare sia stato molto breve.”

Prima qualche imprevisto, poi l’infortunio

"Tutto procede abbastanza bene, anche se con qualche imprevisto. “Gianluca ed Ale ritornano poco indietro per la disostruzione, ma dovranno cambiare piani: per raggiungere la zona di lavoro c’è un pericoloso traverso con attacchi in alluminio e addirittura qualche rinvio, non l’avevamo previsto e non siamo attrezzati a sufficienza per riarmare anche lì, per cui si dedicano ad “addolcire” il cunicolo di arrivo – continua Ottavia - Intanto io inizio la risalita con Nicola che mi fa sicura; piano piano, buono buono arrivo in cima ma è solo un terrazzino, mancano ancora 4-5 m per arrivare a quello che sembra un meandro non larghissimo ma transitabile. Nicola mi raggiunge e mi fa sicura sul terrazzino; nel frattempo ci raggiungono anche Alessandro e Gianluca. Pianto tre chiodi, salgo e mentre sto martellando la roccia su cui sono si stacca”.

In modo molto preciso, la giovane speleologa descrive il momento dell’infortunio.

“Pendolo sul fix appena sotto, Nicola quasi mi prende in braccio, ma tanto basta per battere la gamba sinistra contro la roccia e sentire un dolore che non avevo mai provato: credo di aver rotto qualcosa ma se non urlo troppo magari non è vero – spiega - Nicola fortunatamente non si è fatto nulla, è saldo e tranquillo, cerca di tranquillizzare anche me, ma io sento il dolore e so che non passerà alla svelta. Ci raggiungono subito Gianluca e Alessandro, penso alla risalita, all’esplorazione: magari posso uscire con uno di loro e gli altri vanno avanti. No, mi fa troppo male se vogliamo avere mezza speranza di uscire dovranno aiutarmi tutti e tre; provo a muovermi, ma non riesco neppure a stare in piedi da sola. Ovviamente l’unica cosa da fare è cercare di uscire prima che il dolore aumenti: Gianluca e Alessandro mi aiutano a raggiungere il pozzo, mentre Nicola si porta sull’armo per mettermi a mo’ di sacca sotto di lui. Ogni passo, ogni movimento sento il dolore alla gamba. Arriviamo a terra e provo a fare qualche passo sorretta da Alessandro e Nicola, ma nulla da fare, il dolore è troppo per proseguire”.

I ringraziamenti per “ l’impegno, la devozione e l’umanità”

Ottavia sottolinea che le ore passate in trappola non hanno nulla a che vedere con l’esplorazione e, anziché parlare di quello che ha provato, preferisce spostare l’attenzione sul salvataggio.