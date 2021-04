Intossicazione da monossido in abitazione: coinvolti tre adulti e tre bambini

Tragedia sfiorata questa notte, in via San Sebastiano a Chiari. Una famiglia è rimasta intossicata dal monossido. Sul posto i sanitari e i Vigili del fuoco.

Intossicazione da monossido in abitazione

Notte di paura in via San Sebastiano, a Chiari. L’allarme è scattato poco dopo l’una. Ancora non si conoscono i dettagli, ma il monossido si è propagato in una abitazione dove si trovavano tre adulti e tre bambini che sono stati portati al Civile e al Pediatrico in codice giallo.

Sul posto sono intervenute 3 ambulanze, un’automedica, un’autoinfermieristica, i carabinieri e i Vigili del fuoco. Fortunatamente la situazione non è degenerata, tutti sono stati soccorsi e l’area è stata messa in sicurezza dai pompieri.

Ancora non si conoscono ulteriori dettagli dei fatti.