Intossicazione alimentare al campo scout: in 14 accusano un malore

E' successo ieri, domenica 15 giugno 2025, quando l'allarme è scattato per un malore di massa nei pressi del fiume Chiavicone a Quinzano d'Oglio.

Sono 14 i ragazzi intossicati

Sulle sponde del Chiavicone è stato allestito un Campo scout azionale di esplorazione fluviale gestito direttamente dalla pattuglia nazionale e non dal Gruppo locale di Quinzano che non ha partecipato nè a livello organizzativo nè con i suoi ragazzi. Da Scout e Guide ragazzi provenienti da tutta Italia per imparare come muoversi sul fiume in sicurezza con piccole imbarcazioni si sono accampati nel territorio quinzanese. Tutto è andato liscio fino a quando domenica, alcuni pescatori del luogo, hanno regalato ai giovani pesce appena pescato che gli stessi scout hanno cucinato. Il motivo nel dettaglio ancora non si conosce, ma in molti, cioè in 14, hanno iniziato a lamentare un forte mal di pancia, immediata l'allerta ai soccorsi che prontamente sono intervenuti portando i raggi negli ospedali più vicini per cure e accertamenti dai quali è risultata una intossicazione alimentare. Ora stanno tutti bene, solo un grande, grandissimo spavento.

In evidenza un'immagine d'archivio.