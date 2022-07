Intervento dei Vigili del Fuoco, autoscala per soccorrere persona all'interno della sua abitazione

Mattinata concitata quella di oggi (venerdì 8 luglio 2022) a Chiari.

L'intervento

I Vigili del Fuoco Volontari di Chiari sono impegnati in via Isola Verde per un servizio - soccorso persona nei palazzoni. Presente anche l'autoscala con due mezzi, sul posto anche un'ambulanza. Si tratta di un uomo caduto all'interno della sua abitazione, fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Seguono aggiornamenti.