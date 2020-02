Si lamenta dei controlli dei Carabinieri e finisce in carcere: è successo a Pisogne.

Insulta i carabinieri e gli revocano i domiciliari

Protagonista della vicenda un soggetto 62enne del luogo, vecchia conoscenza dei Carabinieri, con alle spalle diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, stupefacenti e guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo stava scontando una condanna in regime di detenzione domiciliare nella sua abitazione di residenza a Pisogne e il giudice gli aveva concesso alcune ore di libertà durante la giornata, ma ha manifestato da subito il suo disappunto verso i controlli a cui era sottoposto e che erano stati delegati ai militari dalla stessa autorità giudiziaria.

Per questa ragione, lo scorso 1 febbraio, ha pensato bene di chiamare numerose volte in caserma per lamentarsi delle continue visite e offendere i carabinieri, i quali hanno inoltrato una comunicazione al magistrato di sorveglianza di Brescia che ha revocato il beneficio della misura alternativa e ha disposto che il pregiudicato fosse tradotto in carcere.

TORNA ALLA HOME