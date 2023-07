Installazione di una nuova antenna al centro sportivo, il sindaco: "Poco gradita ma di fatto essenziale"

Installazione di una nuova antenna al centro sportivo, il sindaco Giovanni Coccoli: "Poco gradita ma di fatto essenziale"

Installazione di una nuova antenna: la petizione al centro della discussione

Durante la recente riunione della commissione lavori pubblici urbanistica e qualità della vita, si è discusso della petizione popolare proposta dal PD di Gussago riguardante l'installazione della nuova antenna per la telefonia mobile presso il centro sportivo Corcione di Gussago. La petizione ha raccolto 428 firme, di cui 68 provenienti da cittadini non residenti a Gussago. La petizione si articola in cinque punti, tutti sul tema “antenne” ed è stata presentata nonostante l'Amministrazione Comunale abbia più volte ribadito, in tutte le sedi, come la salute dei cittadini sia posta al primo posto delle proprie priorità ed abbia sempre risposto a qualsiasi richiesta sul tema avanzata dalle esponenti del PD gussaghese. Le stesse richieste, a cui è già stata data risposta, ora si ritrovano nel testo della petizione.

Cosa richiede

Petizione che chiede, in sostanza, di porre in atto azioni che mettono in discussione le evidenze scientifiche sul tema, i limiti vigenti (in Italia sono fino a dieci volte più bassi di altre nazioni europee) e l’operato degli organismi formati e autorizzati alla vigilanza e al controllo. Ad esempio, una delle richieste riguarda l'aggiornamento del piano delle antenne quando è noto, già dai primi giorni del mandato, l'impegno assunto dall'Amministrazione nel voler procedere tanto è vero che la Giunta gussaghese ha già approvato la relativa delibera: l'iter burocratico era già stato avviato, pertanto tale richiesta è già stata soddisfatta ancor prima della ricezione della petizione. Si è inoltre richiesto che il Comune di Gussago monitori le emissioni elettromagnetiche provenienti da sorgenti ad alta e bassa frequenza: tali attività sono tutt’oggi in capo ad ARPA, l'ente delegato da Regione Lombardia alla vigilanza ed alla tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici emessi da sorgenti ad alta frequenza. In aggiunta a ciò l’aggiornamento del piano prevede fra le sue attività una campagna di misurazioni sul territorio. Questo monitoraggio sarebbe quindi un duplicato di azioni ed impegni già in essere, con il relativo dispendio di risorse pubbliche.

Le parole dell'assessore Marchina

Secondo l'assessore Giulia Marchina

"Pur comprendendo le preoccupazioni dei cittadini e ritenendo di poterli rassicurare sulla tutela della loro salute, sono abbastanza delusa riguardo alla petizione, in quanto invece di fornire informazioni accurate, ha contribuito ad alimentare ansie e preoccupazioni tra i cittadini. Riteniamo come Amministrazione che la petizione non abbia i presupposti per essere accolta, in quanto in parte richiede di assumersi impegni che sono già stati superati e in parte perché basata su richieste poco concretizzabili e non supportate dalla norma vigente ". Continua l'Assessore "Le antenne sono state ampiamente studiate e testate da esperti di tutto il mondo, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e la maggior parte delle ricerche ha concluso che i livelli di radiazione delle antenne sono al di sotto dei limiti di sicurezza stabiliti. Ci si chiede quindi quale sia il vero intento di questa petizione e se non si tratti di una mossa puramente strumentale per vantare meriti su impegni che l’amministrazione aveva già in essere".

“Ribadisco l'importanza di condurre un dibattito informato, basato su dati oggettivi e scientifici, al fine di affrontare le questioni legate alle antenne e alla loro localizzazione. È fondamentale evitare di diffondere informazioni infondate che possono generare inutili allarmismi nella comunità. La nostra amministrazione è aperta al dialogo e alla discussione costruttiva. Invito i cittadini a contattarmi, tramite l'amministrazione, per ottenere informazioni o approfondimenti sul tema".

Le parole del primo cittadino

Aggiunge il Sindaco Giovanni Coccoli:

“La sensibilità al tema da parte di questa amministrazione è dimostrata dal fatto che già nel 2007 si dotò del piano di zonizzazione delle antenne, (tra i primissimi comuni della nostra provincia), evitando così il disseminarsi indiscriminato di impianti la cui localizzazione è invece frutto di un attento studio oggi in fase di aggiornamento.” "Stiamo parlando di installazioni che per quanto possano risultare ‘poco gradite’ sono di fatto servizi essenziali cui di fatto nessun cittadino rinuncerebbe. A dimostrazione di questo va detto che sempre a Gussago nella frazione più alta del paese abbiamo molti residenti che un’antenna la vorrebbero per di riuscire ad avere la connessione sia per la telefonia ma anche per poter lavorare o studiare da casa”. "Infine, non posso che rassicurare tutti i cittadini che l'amministrazione continuerà a lavorare con impegno e responsabilità per garantire una corretta gestione delle antenne, nel rispetto delle normative vigenti e nel migliore interesse della salute e del benessere della comunità.”, conclude Coccoli.

Avviato il procedimento, cosa fare in caso di interesse

Avviato inoltre il procedimento della variante al Piano di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile in variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e del relativo procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S). Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, in carta semplice e in duplice copia, entro le ore 12.00 del giorno 27 luglio 2023 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gussago, t. 0302522919, accedendo per appuntamento il martedì e il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Gli stessi potranno essere presentati anche a mezzo posta o inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.gussago.bs.it entro la scadenza sopra indicata. Il Piano di Localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile vigente è consultabile sul sito web comunale www.comune.gussago.bs.it .