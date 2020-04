#InsiemexAsstFranciacorta: la solidarietà gira anche con le torte. Oggi sono state distribuite in tutti i reparti. Ecco inoltre un piccolo recap su come donare sostegno economico e alimentare.

Non c’è limite al bene, anche oggi sono state consegnante torte all’ospedale di Chiari che sono poi state divise tra i vari reparti. Sono arrivate grazie a diverse persone che si sono unite e meritano il più sentito dei grazie. Oltre ad un aiuto economico, si può infatti restare vicini a coloro che sono in prima linea anche con generi alimentari. E’ nostra cura però fare in modo che nulla vada sprecato e che tutto sia giustamente diviso nei reparti.

I generi alimentari (ma anche le bevande) possono essere portati in ospedale attraverso preventivo contatto al numero 339.3099073. Attenzione però, tutto deve essere confezionato (vanno bene anche le pizze d’asporto e gli alimenti di forneria).

La raccolta fondi

Continua senza sosta anche la raccolta fondi. L’associazione gentitori Amali di Chiari, all’inizio dell’emergenza, ha infatti deciso di aprire una raccolta fondi a favore dell’Asst Franciacorta, in collaborazione ci sono anche il Comune di Chiari, l’associazione Pellegrini – Forlivesi, Giornale di Chiari e le Botteghe di Chiari.

L’ospedale di Chiari, così come gli altri presidi di Iseo, Palazzolo e Orzinuovi, hanno infatti bisogno di una mano. Stanno fronteggiando alla grande l’emergenza del Coronavirus, ma necessitano di attrezzature e apparecchi. Un aiuto per aiutarci, è questo il motto. Solo restando uniti possiamo superare tutto.

Come si dona?

E’ possibibile donare sul conto corrente dell’associazione.

IBAN: IT72U0839354340007090020282

Intestato a Associazione Amali – Causale INSIEMEXASSTFRANCIACORTA

oppure

IBAN: IT10U05696 54340000002617X63

Intestato a Associazione a Asssociazione Pellegrini Forlivesi

Collegati anche alla pagina Facebook “#InsiemexAsstFranciacorta”.

Per informazioni

E’ possibile contattare telefonicamente il 339.3099073 o la mail info@associazioneamali.it per l’associazione Amali mentre il 335.1353960 e augusto@pellegrini-chiari.it per l’associazione Pellegrini-Forlivesi. Il numero della redazione di ChiariWeek risulta invece non raggiungibile in quanto stiamo adoperando le modalità di smart working.

