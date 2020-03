insiemexasstFranciacorta: grazie per quello che fate, ma continuiamo a donare! GALLERY

#insiemexasstFranciacorta: grazie per quello che fate, ma continuiamo a donare! Sono tantissi i generi alimentari e gli aiuti arrivati in questi giorni. Fuori dall’ospedale c’è invece uno striscione per ringraziare i nostri eroi! E’ stato realizzato dall’artista di Urago Ester Berlucchi su nostra commissione.

Un mare di amore per l’Asst Franciacorta. Privati, aziende e attività commerciali hanno fatto fronte comune per dare una mano e ringraziare i nostri eroi. Bialetti Industrie ha donatoa ben 1.000 mascherine, la ditta Getrapack di Chiari ha offerto all’ospedale un bancale pieno di pellicola da utilizzare per incelofanare le apparecchiature e l’azienda Laserberg ha donato all’ASST della Franciacorta 500 maschere FFP2.

A questi si aggiungono centinaia di brioche, torte, panini e biscotti, ma anche pizze donate dai privati e il contributo di tantissime attività commerciali. In questi giorni sono arrivati doni da parte della gelateria Iceberg (con confezioni di gelato), dalla pasticceria Barbieri e dalla macelleria Mazza, dal Dolce Forno di via Zeveto e dalla pizzeria Piramidi di Castelcovati. Il cibo è stato poi suddivisio nei vari reparti. Dalla Protezione Civile (Gruppo Cinofili Leonessa Brescia) sono arrivate altre confezioni di zuppe fresche del marchio “Dimmidisì”. In accordo con le Botteghe di Chiari, la Farmacia Federici e la Farmacia San Agape provvederanno alla consegna gratuita a tutte le persone che ne facciamo richiesta.



Per continuare a donare e non rischiare di non razionalizzare al meglio i generi alimentari è importante mettersi d’accordo per telefono. Ecco l’annuncio:

Vi ricordiamo che i generi alimentari possono essere portati in ospedale attraverso preventivo contatto al numero 339.3099073. Saranno poi raccolte e divise nei reparti! Attenzione però, tutto deve essere confezionato (vanno bene anche le pizze d’asporto e gli alimenti di forneria).

L’associazione gentitori Amali di Chiari ha deciso di aprire una raccolta fondi a favore dell’Asst Franciacorta, in collaborazione ci sono anche il Comune di Chiari, l’associazione Pellegrini – Forlivesi, Giornale di Chiari e le Botteghe di Chiari.

L’ospedale di Chiari, così come gli altri presidi di Iseo, Palazzolo e Orzinuovi, hanno infatti bisogno di una mano. Stanno fronteggiando alla grande l’emergenza del Coronavirus, ma necessitano di attrezzature e apparecchi. E noi? Beh, insieme al Comune di Chiari abbiamo deciso di appoggiare al massimo l’associazione e come ChiariWeek, ma anche con il sostegno di ManerbioWeek, MontichiariWeek e GardaWeek, ci impegneremo il più possibile in nome della solidarietà.

Come si dona?

E’ possibibile donare sul conto corrente dell’associazione.

IBAN: IT72U0839354340007090020282

Intestato a Associazione Amali – Causale INSIEMEXASSTFRANCIACORTA

oppure

IBAN: IT10U05696 54340000002617X63

Intestato a Associazione a Asssociazione Pellegrini Forlivesi

Collegati anche alla pagina Facebook “#InsiemexAsstFranciacorta”.

Per informazioni

E’ possibile contattare telefonicamente il 339.3099073 o la mail info@associazioneamali.it per l’associazione Amali mentre il 335.1353960 e augusto@pellegrini-chiari.it per l’associazione Pellegrini-Forlivesi. Il numero della redazione di ChiariWeek risulta invece non raggiungibile in quanto stiamo adoperando le modalità di smart working.

