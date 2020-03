#InsiemexAsstFranciacorta: donati 10 cellulari per restare in contatto con i pazienti. I telefoni, già muniti di scheda e credito, sono stati regalati dall’associazione Davide e il Drago ad Amali.

#InsiemexAsstFranciacorta

Non ha limiti la solidarietà. Sono stati donati all’associazione Amali, che ha dato vita alla raccolta fondi destinati all’ospedale) insieme alle Botteghe, al ChiariWeek, alla Fondazione Pellegrini Forlivesi e il Giornale di Chiari) ben 10 telefoni cellulari. Il regalo è opera dell’associazione Davide e il Drago, già conosciuta sul territorio per l’impegno nel progetto della Casa Sollievo Vidas di Milano e per la vicinanza al gruppo “Nel ricordo di Nicolas”. Questo permetterà ai pazienti di restare in contatto con coloro che sono a casa e li farà sentire meno soli. I cellulari saranno consegnati all’ospedale e saranno subito utilizzabili.

Il progetto di Davide e il Drago

A seguito della pandemia di Coronavirus l’associazione Davide il Drago scende in campo a fianco delle famiglie.

2Abbiamo avuto delle richieste dai nostri volontari, donatori e followers che hanno portato la nostra associazione ad impegnarsi in un’emergenza che ha bisogno di tutti con un supporto immediato e coordinato in Rete. Mancano mascherine nelle associazioni di bambini disabili con problemi gravissimi per gli operatori di Asp Charitas a Modena. Mancano tablet, telefonini, ricariche sime, linee wi-fi nelle case famiglie di bimbi assegnati dai tribunali per affido e adozione a Milano. Servono telefonini per far si che i cari, purtroppo ricoverati nei reparti di terapia intensiva e non intubati, possano parlare con i loro famigliari a casa. In una settimana stiamo raggiungendo in rete Garbagnate, Modena, Milano, Padova, Vercelli….e vediamo dove andremo nelle prossime tappe!!”

In questo il Drago da subito si è impegnato: “Un pensiero vada questa volta anche ai bambini delle nostre scuole in rete dove ci sono progetti che tutti voi già conoscete, che hanno perso i loro genitori. Amici Draghi abbiamo quindi bisogno di Voi, sempre schierati al nostro fianco”, ha spiegato il presidente Michele Grillo.

Ad oggi l’associazione ha stanziato 500€ per acquisto mascherine a Modena consegnato 23 telefonini con scheda ricarica TIM ed altri 75 sono in arrivo (totale costo dell’operazione per un mese di ricarica con l’attivazione 3400€) per ospedali e scuole/ case famiglia a Milano, Garbagnate, Padova, Vercelli, Chiari…e arriveremo presto a Vicenza e Verona. Inoltre altri fondi verranno stanziati per il supporto psicologico a famiglie in difficoltà dopo la perdita di un caro (che potrebbe essere anche per la perdita di un genitore di bambini che sono nelle ns. scuole in Rete) con il supporto delle nostre psicologhe dell’associazione Psyche Onlus che offrono un percorso in parte gratuito. Per qualsiasi approfondimento scriveteci alla mail: info@davideildrago.it

