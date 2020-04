#InsiemexAsstFranciacorta: donate uova giganti ai Carabinieri e alla Rsa Cadeo. Il cioccolato è stato consegnato in caserma e alla Casa di riposo in segno di riconscimento per quanto stanno facendo.

Donate uova giganti ai Carabinieri e alla Rsa Cadeo

La Conad anche questa volta si è dimostrata vicina alla raccolta fondi #InsiemexAsstFranciacorta e ha deciso di donare due maxi uova di cioccolato in vista della Pasqua. Gli organizzatori della raccolta le hanno poi consegnate questa mattina alla Casa di Riposo Pietro Cadeo e alla caserma dei carabinieri di Chiari. Il dono è arrivato a queste due realtà in segno di riconoscimento per quanto stanno facendo per la cittadinanza: prendersi cura dei “nostri nonni” in primo luogo e di tutta la nostra sicurezza nel caso delle Forze dell’ordine. Un piccolo gesto, ma un grande grazie.

La raccolta fondi

Continua senza sosta anche la raccolta fondi. L’associazione gentitori Amali di Chiari, all’inizio dell’emergenza, ha infatti deciso di aprire una raccolta fondi a favore dell’Asst Franciacorta, in collaborazione l’associazione Pellegrini – Forlivesi, Giornale di Chiari e le Botteghe di Chiari.

L’ospedale di Chiari, così come gli altri presidi di Iseo, Palazzolo e Orzinuovi, hanno infatti bisogno di una mano. Stanno fronteggiando alla grande l’emergenza del Coronavirus, ma necessitano di attrezzature e apparecchi. Un aiuto per aiutarci, è questo il motto. Solo restando uniti possiamo superare tutto.

Come si dona?

E’ possibibile donare sul conto corrente dell’associazione.

IBAN: IT72U0839354340007090020282

Intestato a Associazione Amali – Causale INSIEMEXASSTFRANCIACORTA

oppure

IBAN: IT10U05696 54340000002617X63

Intestato a Associazione a Asssociazione Pellegrini Forlivesi

Collegati anche alla pagina Facebook “#InsiemexAsstFranciacorta”.

Per informazioni

E’ possibile contattare telefonicamente il 339.3099073 o la mail info@associazioneamali.it per l’associazione Amali mentre il 335.1353960 e augusto@pellegrini-chiari.it per l’associazione Pellegrini-Forlivesi. Il numero della redazione di ChiariWeek risulta invece non raggiungibile in quanto stiamo adoperando le modalità di smart working.

