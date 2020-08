Insieme per Migliorare correrà alle elezioni a fianco di Salvatore Oliva

Avevano assicurato la loro presenza e così è stato. La storia trentennale di Insieme per Migliorare non si ferma, la storica lista ci sarà anche alle Amministrative di settembre a fianco del candidato sindaco Salvatore Oliva.

Insieme per Migliorare ci sarà

Un gruppo di cittadini, non necessariamente legati a partiti, motivati e sensibili alle tematiche ambientali e di sviluppo territoriale, culturale e sociale, forti di un progetto amministrativo che punta sulla trasparenza, la condivisione e partecipazione. Ecco come si presenta la lista Insieme per Migliorare, presente a Capriano dal 1993 e decisa a continuare il suo percorso per e a fianco del cittadini di Capriano del Colle e Fenili.

“Il progetto della Lista Insieme per Migliorare è sempre stato propositivo e lungimirante – hanno commentato dal gruppo – Durante le esperienze amministrative di Insieme per Migliorare abbiamo sempre promosso numerose iniziative socio-culturali e sportive, sostenendo e supportando concretamente la nascita e lo sviluppo di varie attività di volontariato. La tutela dell’ambiente e l’impegno costante volto ad informare la cittadinanza ci hanno sempre contraddistinto e continueranno a guidare le nostre scelte. La cura del territorio e l’attenzione alle infrastrutture sono sempre state al centro della nostra progettazione e rimangono l’elemento distintivo delle nostre proposte”

Il candidato e la squadra

A guidare la squadra nella corsa elettorale sarà Salvatore Oliva, figlio di un sott’ufficiale della Pubblica Sicurezza e di una sarta, approdato a Capriano del Colle nel 1975 dove ha costruito la sua famiglia e iniziato il suo impegno in varie attività a tutela dell’ambiente, per le quali si è sempre battuto duramente. E’ stato attivo nelle passate esperienze amministrative di Insieme per Migliorare e, per alcuni anni, ha vestito i panni di Guardia ecologica volontaria: attualmente è impegnato nel volontariato sociale per il territorio di Capriano-Fenili-Azzano.

La squadra è composta da molti giovani affiancati, da persone con pluriennali esperienze sia personali, sia amministrative. Tutti sono accomunati dagli stessi ideali e dalla medesima visione del bene comune, esprimono competenze che spaziano in molteplici ambiti di azione e perseguono un sogno comune: quello del cambiamento. Sono Andrea Agosti, Rebecca Agosti, Piergiulio Anzuinelli, Gian Franco Bonomi, Flavio Fiammenghi, Maddalena Gilberti, Anna Simeoni, Elena Zani, Vanessa Zerbi, Giuliano Ranzenigo, Michela Barbieri e Greta Basciano, consigliere di minoranza durante la Giunta Spagnoli.