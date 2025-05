L'Arma dei Carabinieri e gli studenti scendono in campo "per la Legalità"

Un evento che ha unito sport, educazione e impegno civile: tutto questo è "insieme per la legalità.

Insieme per la legalità

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

La manifestazione, che si è svolta questa mattina a Chiari, è nata grazie alla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e gli istituti scolastici del territorio ed è stata il coronamento di un percorso di crescita e consapevolezza sui temi della legalità, che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle scuole superiori IIS Einaudi di Chiari e IIS Marzoli di Palazzolo sull'Oglio al fianco dei militari dell’Arma. In apertura dell'evento hanno parlato il il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Chiari, Maggiore Michele Capone, l'assessore allo Sport Roberto Goffi e la Dirigente scolastica dell'Istituto Einaudi Vittorina Ferrari. L’evento ha rappresentato un ponte tra le istituzioni e il mondo dei giovani, promuovendo il dialogo e il confronto su valori fondamentali per la società civile. Nei vari incontri preparatori, i Carabinieri della Compagnia di Chiari hanno affrontato tematiche importanti quali il bullismo, il cyberbullismo, la violenza sulle donne e l’uso delle armi, riscontrando grande partecipazione e interesse da parte degli studenti. Il momento culminante della giornata è stato un triangolare di calcio tra le rappresentative delle scuole partecipanti, vinto dall'IIS Marzoli, che ha celebrato i valori dello sport come strumento di educazione alla legalità. Lo sport, con la sua etica di rispetto dell'avversario e delle regole, si è rivelato un alleato prezioso nel promuovere l'importanza della convivenza pacifica e della lealtà. La giornata “Insieme per la Legalità” ha rafforzato l'importanza della collaborazione tra istituzioni e giovani nel formare cittadini consapevoli e attivi.