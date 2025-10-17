Era al volante nonostante la patente gli fosse stata ritirata tempo prima

Inseguimento in auto: la Locale blocca il fuggitivo e lo arresta, nel baule armi e droga.

In auto, inseguimento a Rezzato ed oltre

Nei giorni scorsi gli agenti dell’Aggregazione della Polizia Locale di Rezzato si sono imbattuti in un soggetti non sconosciuto, il quale non ha però accolto l’invito a fermarsi. L’uomo ha iniziato una rocambolesca fuga durata quasi una ventina di minuti estesa anche al territorio di Brescia e per le vie del quartiere di San Polo.

Un percorso a folle velocità nel corso del quale l’uomo ha evitato i veicoli che si trovava davanti e superato i veicoli fermi ai semafori. Ha inoltre frenato più volte bruscamente con l’intento di farsi tamponare dalla pattuglia in modo da rendere non utilizzabile il veicolo di servizio. La prontezza degli Agenti, i quali non hanno mai perso di vista il fuggitivo, ha consentito di bloccarlo e perquisirlo.

Nel bagagliaio del veicolo sono stati trovati oggetti di rame per il quale l’uomo non ha saputo giustificarne la provenienza, oltre a strumenti atti allo scasso e cocaina detenuta per uso personale. Sono quindi scattate le manette, si è reso responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e deferito per i reati di ricettazione, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e strumenti atti a forzare serrature, nonché segnalato alla Prefettura come consumatore di droga.

Senza patente

Il veicolo è stato fermato in quanto il soggetto era alla guida della propria vettura nonostante poco tempo prima la patente di guida gli era stata ritirata. In seguito alla celebrazione dell’Udienza presso il Tribunale di Brescia, l’arresto è stato