Inseguimento a 140 km orari: sull'auto orologi e gioielli rubati

La segnalazione di un'anomalia nella targa è arrivata al comando rovatese della Polizia Locale grazie all'alert del sistema di videosorveglianza. Ne è scaturito un folle inseguimento che ha raggiunto, in centro a Rovato, picchi fino a 140 km orari. Alla fine il mezzo è stato abbandonato in via Grandi a Coccaglio e, a bordo, sono stati rinvenuti orologi e gioielli rubati.

Inseguimento a 140 km orari a Rovato

Tutto è iniziato intorno alle 22.30 di lunedì 11 dicembre, quando un’autovettura sospetta è stata intercettata a Rovato dalla Polizia Locale. La pattuglia stava effettuando la consueta attività volta alla prevenzione dei reati predatori. Dopo un inseguimento a folle velocità (l'Audi in fuga ha raggiunto i 140 km orari in pieno centro) i due soggetti a bordo del mezzo sono riusciti a far perdere le loro tracce mentre si dirigevano verso Coccaglio.

Sull'auto orologi e gioielli rubati

L'auto, un'Audi A4 sulla quale erano state apposte delle targhe false, è stata rinvenuta dai carabinieri di Cologne, abbandonata in via Grandi a Coccaglio. Sul mezzo i militari hanno recuperato gioielli e orologi rubati, probabilmente nella stessa sera, in Franciacorta.

Fioccano i furti ma anche i controlli

Quello dei furti è purtroppo un fenomeno che non si ferma. Solo nella serata di lunedì 11 dicembre sono state diverse le segnalazioni di tentati colpi in territorio rovatese. Ma l'intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine sta comunque dando i suoi frutti. Nel caso dell'Audi intercettata a Coccaglio la refurtiva è stata recuperata e si è evitato che i banditi a bordo agissero ancora.