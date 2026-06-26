Insegue l’ex moglie, tenta di speronarla e la minaccia di morte: arrestato 39enne a Torbole Casaglia

Prima l’ha inseguita fino a casa, tentando di speronarla con l’auto. Poi l’ha minacciata di morte per la seconda volta in due giorni, mentre lei, terrorizzata, si barricava all’interno dell’abitazione. L’incubo di una 37enne di Torbole Casaglia è terminato grazie all’intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari, che, giunti sul posto, hanno fermato e arrestato l’ex marito della donna, un 39enne.

Insegue l’ex moglie, tenta di speronarla e la minaccia di morte: arrestato

I militari sono intervenuti nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, dopo la chiamata di emergenza della vittima. L’uomo, di nazionalità albanese, non si era rassegnato alla fine della relazione. Poco prima aveva dato in escandescenze, sbarrando la strada alla donna mentre era alla guida della sua auto nel tentativo di fermarla. Non riuscendoci, ha iniziato a inseguirla, cercando per due volte di speronarla e di farla uscire di strada. La 37enne è riuscita a raggiungere la propria abitazione e a rifugiarsi all’interno, barricandosi in casa, mentre il 39enne continuava a minacciarla di morte. Non pago, ha poi danneggiato l’auto dell’ex moglie.

I carabinieri della Radiomobile lo hanno trovato ancora sul posto, in forte stato di agitazione, e lo hanno fermato. Dalle dichiarazioni della donna è inoltre emerso che già la sera precedente, mercoledì, l’ex marito si era reso protagonista di un altro episodio di violenza quando l’avrebbe aggredita, strattonata e minacciata, spezzandole un unghia.

Al termine degli accertamenti, il 39enne è stato arrestato con le accuse di atti persecutori (stalking), violazione di domicilio e danneggiamento. È stato inoltre denunciato per violenza privata. L’arresto è stato convalidato ieri, mercoledì.