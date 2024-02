Canalizzazione e rifacimento del vaso Baioncello; allargamento della sezione stradale e completo rifacimento del manto stradale e realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento con quella già presente e recentemente riqualificata.

Iniziati i lavori di sistemazione della Barussa

Questi, in breve, gli interventi che vedranno la luce grazie all’inizio delle attività di messa in sicurezza idrogeologica e stradale della località Barussa che collega Castrezzato con Comezzano - Cizzago. I lavori sono iniziati lunedì e, dunque, per necessità lavorative è stato necessario chiudere il tratto di strada interessato dal cantiere al passaggio veicolare, consentendo solo l'accesso ai residenti. Il tutto è possibile grazie al maxi contributo di 1 milione di euro elargito a favore del Comune di Castrezzato da parte del Ministero dell’Interno e destinato proprio alla completa messa in sicurezza dell’area.

I fondi, infatti, rientrano in quelli utilizzabili «per le opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico».

L’opera

Per la realizzazione dell’opera è stato, dunque, chiuso il tratto di strada che unisce Castrezzato a Comezzano - Cizzago e Trenzano: la circolazione, infatti, sarà permessa unicamente ai residenti. Questo, come già spiegato in precedenza, è un intervento molto importante perché la strada, oltre che essere in condizioni precarie dal punto di vista della sicurezza stradale, risulta essere anche molto trafficata in quanto a Nord del Comune di Castrezzato transita l’Autostrada A35 (Brebemi).

Inoltre, la riqualificazione dell’area, con la sistemazione del canale, impedirà le fuoriuscite d'acqua (un bene prezioso e da preservare) sulla sede stradale e i successivi cedimenti della stessa, un fenomeno che negli ultimi periodi (a causa degli agenti atmosferici) si è ripetuto frequentemente. Il risezionamento del canale Baioncello, infine, consentirà di recuperare la superficie per allargare sufficientemente la sede stradale e, successivamente, creare una nuova pista ciclabile che si unirà a quella esistente e recentemente riqualificata dall’Amministrazione comunale. Proprio in questa località, di passaggio e molto utilizzata, a seguito del cambio della proprietà, nei mesi scorsi è stato anche sistemato e rilanciato il campo da Golf situato in località Barussa, in vicinanza della zona oggetto di intervento.

Il commento

Sul tema è intervenuto l’assessore alle Opere pubbliche, Davide Zanini.