Infortunio sul lavoro, scatta il codice rosso

Incidente sul lavoro questa mattina (lunedì 26 settembre 2022) a Rovato.

Poco prima delle 8

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 8 in codice rosso. Ad essere coinvolto un uomo di 56 anni il quale stava lavorando in una casa privata in costruzione quando si è infortunato. Al momento non si conosce l'esatta dinamica di quanto accaduto, pare comunque che l'uomo si trovasse su di una scala.

Infortunio sul lavoro, la chiamata ai soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto sono stati i carabinieri della stazione di Rovato e l'Asst della Franciacorta, due le ambulanze intervenute. Fortunatamente le condizioni dell'uomo non sembrano destare particolare preoccupazione: la missione è stata infatti declassata a codice giallo.