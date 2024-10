Infortunio sul lavoro a Rudiano

Operaio si ustiona con l'acido solforico: infortunio sul lavoro a Rudiano

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alle 17.15 di oggi (martedì 15 ottobre 2024) in via Lavoro e Industria, nella sede della Color Mec, azienda che si occupa dell'ossicolorazione dell'alluminio. Dalle prime informazioni un operaio jugoslavo classe 1988 residente a Rudiano, mentre era intento a stringere il tubo di un'autobotte, è stato investito da acido solforico che gli ha provocato ustioni sul volto, collo e arti superiori.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco di Chiari, i carabinieri, l'ambulanza di Rovato, l'automedica. Ad alzarsi in volo da Brescia anche l'eliambulanza atterrata nel campo di fronte. La missione, inizialmente classificata come codice rosso, è stata poi declassata a codice giallo, il che evidenzia una minore gravità dell'accaduto rispetto a quanto pensato in un primo momento.