Infortunio sul lavoro a Quinzano d’Oglio: arriva l’elisoccorso.
Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 16 in codice rosso in un’azienda metalmeccanica nel comune di Quinzano d’Oglio. Presenti i tecnici di Ats per le opportune verifiche e gli opportuni rilievi del caso.
Attivata la macchina dei soccorsi
Resta ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: dalle prima informazioni pare che ad essere coinvolto sia un operaio di 51 anni. Ad intervenire tempestivamente sul posto un’ambulanza, un’automedica e, ad alzarsi in volo da Brescia anche l’elisoccorso.