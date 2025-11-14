attimi di apprensione

Infortunio sul lavoro a Quinzano d’Oglio: arriva l’elisoccorso

L'allarme è scattato poco prima delle 16

Quinzano d'Oglio · 14/11/2025 alle 16:44

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 16 in codice rosso in un’azienda metalmeccanica nel comune di Quinzano d’Oglio. Presenti i tecnici di Ats per le opportune verifiche e gli opportuni rilievi del caso.

Attivata la macchina dei soccorsi

Resta ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: dalle prima informazioni pare che ad essere coinvolto sia un operaio di 51 anni. Ad intervenire tempestivamente sul posto un’ambulanza, un’automedica e, ad alzarsi in volo da Brescia anche l’elisoccorso.

 

 

