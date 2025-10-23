L'allarme è scattato poco dopo le 12

Infortunio sul lavoro a Pralboino: operaio rimane incastrato in un macchinario.

A Pralboino infortunio sul lavoro

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 12 in codice rosso in via Giuseppe Braguti nell’azienda Prefabrricati 2000.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 40 anni di Gambara sia rimasto incastrato in una coclea metallica, un macchinario presente all’interno dell’azienda. Tempestivamente sono stati allertati i soccorsi: ad intervenire sul posto un’automedica, un’auto infermieristica, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici di Ats.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.