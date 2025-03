Colpito da travetti di ferro sul piede, ferito un operaio edile

Ennesimo infortunio sul lavoro in provincia di Brescia. È successo Paratico nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 marzo, protagonista suo malgrado un operaio. Ancora una volta, nel settore dell'edilizia, uno dei più colpiti dalla piaga degli incidenti.

Ferito un operaio

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 13 in codice rosso in via Nelson Mandela, all'interno di un cantiere edile.

Infortunio sul lavoro a Paratico

Dalle prime ricostruzioni pare che un operaio classe 1984 , italiano, di Grassobbio (Bergamo) sia stato colpito da alcuni travetti in ferro e calcestruzzo che gli hanno causato lo schiacciamento del piede destro. L'uomo è stato quindi trasportato in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Ad intervenire sul posto un'automedica e un'ambulanza che lo ha trasportato alla Poliambulanza di Brescia.