Infortunio sul lavoro a Paderno: grave un 27enne. Allertato anche l’elicottero.

Infortunio sul lavoro a Paderno

Codice rosso a Paderno Franciacorta. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso. In via Cascina Croce è rimasto ferito un 27enne. Oltre all’ambulanza e all’automedica è stato allertato anche l’elisoccorso in quanto le condizioni del giovane sono da subito sembrate gravi. Dall’impianto lavorativo, sarà trasportato all’ospedale Civile.

Allertate anche le Forze dell’ordine

Trattandosi di un infortunio sul lavoro è stata allertata l’Asst. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Chiari.