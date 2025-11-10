Infortunio sul lavoro a Paderno Franciacorta: operaio perde il dito di una mano

I soccorsi sono intervenuti in una fonderia: il 42enne si è ferito mentre maneggiava un macchinario

Un operaio di 42 anni è stato soccorso questo pomeriggio, lunedì 10 novembre 2025, in una fonderia di Paderno Franciacorta dopo essere rimasto ferito alla mano mentre maneggiava un macchinario.

L’infortunio in fonderia

L’infortunio si è verificato verso le 14.20 in via del Pavione, presso lo stabilimento delle Fonderie Mora Gavardo. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Chiari l’operaio, classe 1983 e dipendente della ditta, stava maneggiando il macchinario quando si è ferito, procurandosi l’amputazione del mignolo di una mano.

I soccorsi

Soccorso dai volontari dell’ambulanza, è stato trasportato presso gli spedali civili in codice giallo. Sul posto, per gli accertamenti del caso, è intervenuto anche il personale di Ats.