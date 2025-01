Infortunio sul lavoro a Orzinuovi, grave un ventenne.

Grave ventenne, infortunio sul lavoro a Orzinuovi

Attimi di grande apprensione questa mattina (mercoledì 29 gennaio 2025) a Orzinuovi. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 8.30 in codice rosso in via Verolanuova 72.

Dalle prime ricostruzioni pare che un ragazzo di vent'anni circa sia rimasta gravemente ferita all'interno di un caseificio. In particolare sarebbe rimasto incastrato tra due nastri trasportatori. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ad intervenire prontamente sul posto un'automedica, un'ambulanza e, ad alzarsi in volo da Bergamo anche l'elisoccorso. Il ragazzo avrebbe riportato un trauma all'addome a seguito dello schiacciamento.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco e una squadra di Asst Franciacorta.

Seguono aggiornamenti.