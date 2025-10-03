L'allarme è scattato poco prima delle 13.20

Infortunio sul lavoro a Monticelli Brusati: grave un operaio.

A Monticelli Brusati infortunio sul lavoro

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 13. 20 in codice rosso in un cantiere in via Villa nel comune di Monticelli Brusati.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che l’operaio sia stato colpito da un macchinario: tempestivamente a giungere sul posto un’automedica e un’ambulanza. Quest’ultima ha trasportato l’uomo in condizioni serie agli Spedali Civili di Brescia. Presenti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia. Resta da ricostruire nel dettaglio l’esatta dinamica dell’accaduto.