Un infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina (venerdì 25 settembre) in un’azienda di via Gandhi a Erbusco. Allertato anche l’elisoccorso ma fortunatamente l’operaio non è in gravi condizioni.

Infortunio sul lavoro a Erbusco: interviene l’elisoccorso

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 9 e i soccorsi sono stati allertati in codice giallo. Sul posto, all’interno della Moretti spa, sono stati inviati l’ambulanza dei Volontari di Capriolo e l’elicottero decollato da Brescia, a bordo del quale il giovane, un 36enne, è stato trasportato alla Poliambulanza di Brescia. Dalle primissime informazioni, l’operaio avrebbe riportato una botta alla schiena, ma sarebbe rimasto sempre cosciente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari e i tecnici di Asst Franciacorta per gli accertamenti e approfondimenti di rito sull’esatta dinamica dell’incidente e il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.