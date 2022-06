Infortunio sul lavoro, 48enne precipita: interviene l'elisoccorso

Attimi di particolare concitazione quelli vissuti nel pomeriggio di oggi (martedì 7 giugno) pochi minuti prima delle 14.30 a Gottolengo.

L'arrivo dei soccorsi

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alla cascina Segalana di via Cerreto a Gottolengo. Stando alle prime sommarie informazioni raccolte sembrerebbe essere coinvolto un uomo di 48 anni. Quest'ultimo sarebbe rimasto ferito dopo essere precipitato di alcuni metri dal luogo in cui si trovava impegnato a lavorare. Ad intervenire prontamente sul posto sono ste due ambulanze, ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso. Dopo attimi di particolare apprensione, la missione da rossa è stata declassata a codice giallo: il 48 enne è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia ma non sarebbe in pericolo di vita. A giungere sul posto anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova per gli opportuni rilievi del caso.

Seguono aggiornamenti.