Infortunio nel cantiere del biogas a Coccaglio, feriti due operai: è successo questa mattina, sabato 31 maggio, poco dopo le 8, nelle campagne al confine con Cologne.

Infortunio nel cantiere del biogas a Coccaglio, feriti due operai

L'incidente si è verificato all'interno dell'azienda agricola Caruna, in via Cagino, dove è in corso la costruzione di una vasca per le biomasse. Proprio la struttura di armatura di quest'ultima sarebbe improvvisamente crollata e i due operai che erano intenti a smantellarla sono caduti dal ponteggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cologne, il personale dell'Ats, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, unitamente all'elisoccorso, che ha subito aiutato i due feriti, di 45 e 55 anni. Le condizioni dei due operai, che durante le operazioni erano coscienti e collaborativi, rimangono serie: uno dei due è stato trasportato in elisoccorso con codice rosso per il trauma cranico riportato, la prognosi è riservata. L'altro è stato portato in codice giallo in Poliambulanza.

Dove è successo